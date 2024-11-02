Mardin\'de Kadın ve Çocuk İstismarı Semineri

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Mardin Artuklu Üniversitesinde ???????(MAÜ) öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebi Saatleri Ayarlama Topluluğu ve Türk Kızılay'ı Mardin Kadın Kolları işbirliğinde kadın, çocuk cinayetleri ve istismar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer yapıldı.

Seminerde, alanında uzman kişiler tarafından, kadın ve çocuklara yönelik hak ihlallerine karşı toplumsal bilinçlenme, hukuki haklar ve mücadele yolları gibi konular ele alındı.

Ayrıca, seminerde şiddet ve istismar vakalarına karşı alınabilecek önlemler, destek kurumları ve çözüm yolları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.