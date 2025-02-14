Mardin\'de Kardan Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

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MARDİN'de kardan kapanan yollar, ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı.

Mardin'in Artuklu, Midyat, Derik, Mazıdağı, Savur ve Yeşilli ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gece boyunca iş makineleri ile kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar açıldı. Kentte, kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.