Mardin\'de Kayyum Protestosuna Polis Müdahalesi

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Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

(MARDİN) - Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde CHP Lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası polis TOMA ve plastik mermilerle belediye önünde bekleyen gruba müdahale etti. Gruptan ise polise taş atıldı.

Kayyum atanan Mardin Belediyesi önünde Özgür Özel kayyuma tepki gösteren ve Ahmet Türk'e destek çıktığı bir konuşma yaptı. Özel konuşmasını bitirip alanı terk ettikten sonra belediye binası önünde bekleyen gruba polis müdale etti. TOMA ve plastik mermi ile protestocu grup belediye önünden uzaklaştırıldı. Protestocu gruptan da polise taş atıldı.