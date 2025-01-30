Mardin\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu, 5 Yaralı

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MARDİN'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 07 BFB 825 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Musap A. (25), Emrullah B. (22), Osman B. (20), Yusuf A. (19) ve İdris D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.