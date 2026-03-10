İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı
10.03.2026 14:20  Güncelleme: 15:05
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde kuduz şüphesi bulunan bir inekten alınan numuneler laboratuvara gönderildi; Kaynakkaya Mahallesi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde kuduz şüphesi bulunan bir inekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

ANİDEN RHATSIZLANDI

Ömerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Bölgeye gelen ekipler, kuduz şüphesi bulunan inekten numune aldı. Alınan numuneler inceleme için laboratuvara gönderildi. Mahalle ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor.

