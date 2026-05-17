Mardin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

17.05.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Ömerli'de demirciler, Kurban Bayramı için bıçak ve satırları bileyerek hazırlık yapıyor.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Mardin'in Ömerli ilçesinde hazırlıklar hız kazandı. İlçede demirci ve bıçakçılar, kurban kesiminde kullanılacak bıçak ve satırları bilemek için yoğun mesai yapıyor.

Ömerli ilçesinde Kurban Bayramı hareketliliğinin merkezinde, Süryani demirci ustası Cemil Akdemir (48) yer alıyor. Yıllardır demircilik yapan Akdemir, vatandaşların getirdiği bıçak ve satırları bayrama hazırlıyor. Örs ve bileme taşı başında çalışan Akdemir, kurban bıçaklarının keskin olmasının hem ibadetin usulüne uygun yapılması hem de hayvanların eziyet görmemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını belirten Akdemir, "Kurban Bayramı hazırlıklarını insanlar yapıyor. Biz de bıçaklarını ve satırlarını biliyoruz. İş yoğunluğu hafif hafif açılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yoğunluk daha da artacak. Şu an bıçaklarını getirenler daha avantajlıdırlar. Sanatımızı başarılı ve güzel yapmanın amacındayız. Bunun da emeği var" dedi.

Bıçaklarını bilemeye getiren Buneyya Adıbelli ise, "Hayvanların eziyet görmemesi için bıçaklarımızı, satırlarımızı getirmişiz" diye konuştu.

Abdurrahim Aktürk de, "Bıçakları biliyoruz, hayvanların eziyet görmemesi için. Cemil usta da iyi bir ustadır. Onu tercih ediyoruz. Onun sanatı iyidir, dürüsttür" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:29:45. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.