Mardin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Mardin'in Ömerli ilçesinde hazırlıklar hız kazandı. İlçede demirci ve bıçakçılar, kurban kesiminde kullanılacak bıçak ve satırları bilemek için yoğun mesai yapıyor.

Ömerli ilçesinde Kurban Bayramı hareketliliğinin merkezinde, Süryani demirci ustası Cemil Akdemir (48) yer alıyor. Yıllardır demircilik yapan Akdemir, vatandaşların getirdiği bıçak ve satırları bayrama hazırlıyor. Örs ve bileme taşı başında çalışan Akdemir, kurban bıçaklarının keskin olmasının hem ibadetin usulüne uygun yapılması hem de hayvanların eziyet görmemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını belirten Akdemir, "Kurban Bayramı hazırlıklarını insanlar yapıyor. Biz de bıçaklarını ve satırlarını biliyoruz. İş yoğunluğu hafif hafif açılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yoğunluk daha da artacak. Şu an bıçaklarını getirenler daha avantajlıdırlar. Sanatımızı başarılı ve güzel yapmanın amacındayız. Bunun da emeği var" dedi.

Bıçaklarını bilemeye getiren Buneyya Adıbelli ise, "Hayvanların eziyet görmemesi için bıçaklarımızı, satırlarımızı getirmişiz" diye konuştu.

Abdurrahim Aktürk de, "Bıçakları biliyoruz, hayvanların eziyet görmemesi için. Cemil usta da iyi bir ustadır. Onu tercih ediyoruz. Onun sanatı iyidir, dürüsttür" ifadelerini kullandı.

