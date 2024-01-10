 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi soyguncuları engellemeye çalışırken vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi soyguncuları engellemeye çalışırken vuruldu

Mardin'de bir kuyumcunun iş yerinde gerçekleşen soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine giren iki şüpheli, daha sonra kaçmaya çalışırken kuyumcu tarafından engelleniyor. Bu sırada şüphelilerden biri kuyumcuyu bacağından vuruyor. Şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçıyor.

Mardin\'de kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi soyguncuları engellemeye çalışırken vuruldu
10.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:23
Abone Ol

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de iş yerinde tabancayla vurulup yaralanan kuyumcu Sezai Aslan'ın, 3 soyguncuyu engellemeye çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen 2 kişi, iş yerine giriyor. Şüpheliler bir süre sonra koşarak tekrar dışarı çıkıp otomobile binmeye çalışıyor. Arkalarından koşan iş yeri sahibi Sezai Aslan, şüphelilerden birini tutarak engellemeye çalışıyor. Bu sırada, şüphelilerden biri tabancasını ateşleyerek Sezai Aslan'ı bacağından vuruyor. Daha sonra şüpheliler, dışarıda kendilerini bekleyen kişinin otomobiline binip, uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sezai Aslan, Mardin, Saldırı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi soyguncuları engellemeye çalışırken vuruldu - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi soyguncuları engellemeye çalışırken vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement