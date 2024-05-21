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Mardin'de mahkeme kararıyla Aybüke ismini aldı, azimli kardeşinin en büyük destekçisi

- Artuklu'da yaşayan 2 kız kardeş, kendileri gibi okumak isteyen kızları savunmak istiyor

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 2 kız kardeş, eşyasız ama kitap dolu evlerinde tüm zorlukları aşarak üniversiteyi kazanıp kendileri gibi okumak isteyen kızları savunmak istiyor.

Kız kardeşleri küçük yaşta evlendirilen ve kendileri okumayı başaran Hazal Aybüke Atay ve kız kardeşi Ayşil Neva Atay (19), okumak için destek bekliyor. Kendileri de evlendirmek isteyen fakat okumak isteyen kız kardeşler tüm imkansızlara rağmen okuma azimlerini sürdürüyor .

Batman'da şehit edilen Aybüke öğretmenin hayatını kendine örnek alan kız kardeşlerden Hazal, ismine mahkeme kararıyla "Aybüke" öğretmenin adını ekleterek Mardinli kızların ve kadınların vatan sevgisini ve coğrafi şartların zorluğunu gazete manşetlerine taşımak için okumak istediğini söyledi.

Kitabın bulunduğu bir aile ortamında bulunmadıklarını beliren Atay, "Galiba onun yokluğu beni kitap okumaya itti. Bunu da Allah'ın bana verdiği bir nimet olarak düşünüyorum. Genelde kitaplarla örülü bir hayatımız var. Sürekli kitaplarla haşır neşir bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyoruz. İsmime gelecek olursak, 2017 yılında mezuniyet senemde Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğrencilerine karne dağıttıktan sonra terör örgütü tarafından şehit edildi. Tabi bütün kadınların haklarının korunmasını istiyorum. Ama Şehit Aybüke öğretmenin üzerimde çok farklı bir etkisi oldu. Uzun süre etkisinden çıkamadım. Her yıl kendisini saygıyla anıyorum. Onun ismini yaşatmak istedim ve gerekli müracaatlarda bulundum. Şu an Aybüke öğretmenimizin ismini taşıyorum. Bizim de öğretmenlerimiz var, biz de karne alıyorduk. Şehit edildiği gün aklıma öğretmenlerim geldi" diye konuştu.

Küçüklüğünde 32. Gün programını sık takip ettiğini ve Mehmet Ali Birand'a hayranlık duyduğunu ifade eden Atay, kendisi için büyük bir öncü olduğunu gazetecilik ruhunu ondan aldığını dile getirdi.

Kız kardeşi Aysil Neva Atay ise, bugüne kadar yüzlerce kitap okuyarak hukuk fakültesini okumak için hazırlandığı, sınavı kazanıp kadınların hakkını savunmak için hakime olmak istediğini belirtti.

Her çocukta olduğu gibi kendi okuma merakının da çocukken başladığını vurgulayan Atay, "Hukuk alanında uzman bir hakim olmak istiyorum. Fakat oldukça kaynak eksikliğim var. Yüce devlet erkanlarımızdan istirhamlarımız ve taleplerimiz var. Bize her türlü yardımlarını bekliyoruz. Yardım edeceklerinden hiç kuşkumuz yok" şeklinde konuştu.

Atay, "Tüm birimlere çağrı yapmak istiyoruz. Biz sadece okumak istiyoruz. Buralarda harcanmak istemiyoruz. Küçük bir yerde yaşıyoruz ve imkanımız çok kısıtlı. Yegane isteğimiz güzel bir eğitim almak. Devletimize itimat ediyoruz. Maddi ve manevi destek bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.