Mardin'de mahkeme sanığı FETÖ darbe girişimi paylaşımından 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Melek K. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan Melek K, "Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımı dikkatsizlikten yaptım hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da suç unsurunun oluşmadığını iddia ederek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından sanık avukatı Elif Narin Dursun, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Melek K. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Paylaşımı suç işlemek için yapmadım." dedi.