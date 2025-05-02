Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Mardin'in Derik ilçesinde mera yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı.

02.05.2025 10:41
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MARDİN'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 16 Ocak'ta Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: DHA

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