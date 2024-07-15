Mardin'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde dün plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Muhammed K. (21) kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Diğer sürücü Emre K'nin tedavisi Midyat Devlet Hastanesinde sürüyor.
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