Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Okul Çevreleri Denetlendi

18.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 48 ekip ile okul çevreleri ve servis araçları denetlendi, 3 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi Uygulaması" gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, 138 okul çevresi, 64 umuma açık yer, 16 metruk bina ve 39 park ile bahçe kontrol edildi.

Ayrıca, 849 kişi sorgulandı, 171 araç ve sürücüsü denetlendi, 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:48:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.