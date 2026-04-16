Mardin\'de Okul Güvenliği Artırıldı

MARDİN'de polis ve zabıta ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde başlatılan denetimlere, zabıta ekipleri de destek verdi. Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli kişiler, trafik yoğunluğu ve servis araçlarının kontrol edileceği belirtildi.