Mardin\'de Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

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Mardin'in Savur ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Mehmet Fuat Demir İlkokulunda 1. sınıfta eğitim gören ve okuma, yazma öğrenen öğrenciler için etkinlik yapıldı.

Öğrenciler etkinlikte hazırladıkları gösterileri sundu.

Sınıf öğretmeni Feyza Atakan öğrencilere okuma belgesi ve hediye verdi.

Okul müdürü Vedat Gültekin, tüm öğrencileri kutladığını belirterek, onlara başarı diledi.

Sınıf öğretmeni Atakan, okumanın hayatı anlamanın ilk basamağı olduğunu ifade ederek, öğrencileri ve onlara destek veren ailelerini kutladığını belirtti.

Öğrenciler etkinlik sonunda, üzerinde "Artık okuyor ve yazıyoruz" yazılı pasta kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Veliler tarafından hazırlanan pastalar da katılımcılara ikram edildi.