 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de otomobil atları ezdi: 4 at öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de otomobil atları ezdi: 4 at öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir otomobil, yolda çarptığı atlar nedeniyle 4 atın ölümüne ve araçtaki 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, atlar ise belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de otomobil atları ezdi: 4 at öldü, 5 kişi yaralandı
21.12.2023 - 10:54,
Abone Ol
MARDİN'in Dargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı. Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Yaralanma, Soruşturma, Kaza, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil atları ezdi: 4 at öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


10:47
Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46
Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Son Dakika
10:47 Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46 Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:01:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de otomobil atları ezdi: 4 at öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement