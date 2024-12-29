Mardin\'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Artuklu- Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACJ 251 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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