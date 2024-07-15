Mardin'de Otomobil Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, çocuklara çarpan sürücü tutuklandı. İbrahim Halil B. ve Orhan Kemal D. isimli çocuklar ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 20:19
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Vali Ozan Caddesi'nde dün N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'nin (10) hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.Ç'nin kullandığı otomobil, dün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Halil B, dün müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Orhan Kemal D. de bugün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Otomobil Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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