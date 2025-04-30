Mardin'de Otomobil Traktöre Çarptı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nur Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden traktöre bağlı su tankerine çarptı.
Yaralanmanın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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