Mardin\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı H.Ş. (30) isimli kadın ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş. isimli kadına çarptı. H.Ş. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.