Mardin'de Paskalya Bayramı Coşkusu

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve kilisenin dini görevlilerinin yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkedeki birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti.

Daha sonra ayine katılanlar kilise ve bahçesinde bayramlaştı.

Bayramlaşmaya katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve İl Müftüsü Enver Türkmen, Süryanilerin bayramını kutladı.

Metropolit Özmen ile Vali Akkoyun, İl Müftüsü Türkmen de Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile yumurta tokuşturdu.

"Gelecek nesillere sevgiyi, saygıyı, kardeşliği daha güçlü bir şekilde miras bırakacağız"

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in toprağının bereketli, insanlarının ferasetli olduğunu söyledi.

Farklı etnik yapıya ve dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde kardeşçe bir arada yaşadığını vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bugün de bizler bu mirası devralıp İnşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, yaşatarak, yaşayarak gelecek nesillere sevgiyi, saygıyı, kardeşliği daha güçlü bir şekilde miras bırakacağız. Bizler Mardin'de farklı inançtaki kardeşlerimizle birlikte yılın birçok vaktinde bir aradayız. Metropolitimiz ve diğer vakıf temsilcileri Ramazan ayında iftar sofralarımıza misafir oldular. Beraber iftar açtık. Ramazan bayramında beraberdik. Bayram sevincini beraber yaşadık. Bugün Paskalya Bayramı, yine bu bayram sevincini beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu müstesna günler bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesine çok önemli vesileler olacaktır." dedi.

Bölgede sınır ötesinde büyük acıların ve sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Akkoyun, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz bir an evvel Filistin ve Gazze başta olmak üzere savaşların, acıların, gözyaşı ve kanın son bulması temennimiz ve duamızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin izlemiş olduğu dış politika, gerçekten çok onurlu ve barışı işin merkezine koyan bir dış politika. Bu anlamda da bizler içeride birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendireceğiz. Devletimiz bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa gerek yurt içinde gerek yurt dışında zaten bunu yapıyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik için önemli fırsatlardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci. 'Terörsüz Türkiye' süreci kardeşlik hukukunun bölgede daha da güçlenmesi için çok önemli bir fırsattır. Gelinen noktaya baktığımız zaman 'Terörsüz Türkiye' sürecine bölgemizin çok büyük destek verdiğini görüyoruz. İnşallah bu destek artarak devam edecektir. Artık bu topraklarda sevgi, saygı, kardeşlik konuşulacak. Kavga olmayacak bir daha. Bu topraklarda bizler, gelişen, büyüyen Türkiye'nin hep birlikte mimarları olacağız."

"Ülkemiz büyük bir ülkedir"

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Özmen de Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından birini kutladıklarını anımsattı.

Hoşgörü şehri Mardin'de geçen ay Ramazan Bayramı'nı büyük bir coşkuyla hep birlikte kutladıklarını şimdi de Paskalya Bayramı'nı aynı coşkuyla kutladıklarını belirten Özmen, şunları aktardı:

"Bu ruhani mevsimler, bayramlar maneviyatımızı güçlendiren bizleri birbirine yaklaştıran sevgimizi, saygımızı nişane olarak gösterdiğimiz müstesna günlerdir. Maalesef etrafımızda gördüğünüz gibi yıkıcı, nahoş, savaşlar da cereyan etmektedir. Savaşlar her zaman insanları yıkıcı bir şekilde tahrip eden ve insani değerleri yok eden maalesef gerçektir. Filistin'de, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da en son cereyan eden savaşlar, bizim ülkemizin dirayeti sayesinde büyük ölçüde sanırım teskin edilme şansına sahip. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Aklıyla, beyniyle, birikimiyle yüzyıllardır Orta Doğu'da ve dünyada oynamış olduğu bu misyonu çok ama çok değerlidir. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki süreçlerde ülkemizin dirayeti sayesinde bu savaşların ve nahoş görüntülerin bertaraf edilmesine vesile olur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerimiz, bu anlamda gerçekten muazzam enerji sarf etmektedirler. İnşallah bunun sonucunu alırız ve önümüzdeki süreçlerde bu savaşların durmasına vesile olur."

Özmen, Mardin'in birlik ve beraberliğinin dünyaya örnek olmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.