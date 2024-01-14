 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Dua Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Dua Programı Düzenlendi

Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve vatandaşlar katıldı.

Mardin\'de Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Dua Programı Düzenlendi
14.01.2024 - 10:10,
Abone Ol

MARDİN'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua'programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının ardından yapılan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Dua Programı Düzenlendi - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45
Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 671 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 671 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Dua Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement