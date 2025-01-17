Mardin'de PKK Üyesi Tutuklandı

Malatya merkezli operasyonda, Mardin'de yakalanan PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü üyesi zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda V.K'nin Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
2014-2015 yıllarında Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen V.K'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda ikametinde V.K. gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen V.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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