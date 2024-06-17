Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika
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Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde lojmanda kalan bir polis, hemşire eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine eve giren meslektaşları evde korkunç manzarayla karşılaştı.

17.06.2024 09:59
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Mardin'de bir polis memuru, eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldürdü ve daha sonra intihar etti. Olayın ardından cesetler hastaneye götürüldü.

EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

MESLEKTAŞLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Ozkaya: bu kadar amir müdür baskısının sonucu böyle oluyor işte.. 25 1 Yanıtla
    İbrahim halil Altın: Kesinlikle katılıyorum hangi polisle konuşsak amir müdür baskısından bıktıklarını söylüyorlar 0 0
  • Gülay Güneş: bu polislere son zamanlarda neler oluyor anlamış değilim :/ 22 3 Yanıtla
  • Emin Erol: nedir bu polislerin hali yazik gunah mobing var baski var amir memur catismasi var 22 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: geçim sıkıntısı desek, değil. Karısıyla tartışıp öldürse, çocuğu neden öldürsün? Bu polislere bir haller oldu 16 3 Yanıtla
    Tarık Kalkan: ortada kalıp rezil olmasın diye öldürüyor. kalan, hayatı öksüz yetim geçmesin bu tramvayla yaşamasın diye öldürüyor. neden olacak 1 1
  • Seçmece null: Sessiz kaldıkça,gizlenmeye çalışıldıkça dahada çoğalacak...Ah be güzel kardeşim, değer mi ? Allah'ın bize bahşettiği bu hayat herhangi bir sebeple sonlardırmaya değer mi ? İstifa et,ayrıl,izin al gezmeye git,kafanı dağıt ama şu yaptığını yapma! Günahlarımız affola... 2 1 Yanıtla

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