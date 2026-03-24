Mardin\'de Sağanak Sonrası Eğlenceli Anlar

Kentte, 3 gün boyunca etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok yerde tarım arazileri ve yollar taşan suyla göle döndü. Kızıltepe ilçesi Kırsal Dikmen Mahallesi'nde de yola dolan suyu eğlenceye çeviren bir kişi, hurda buzdolabı kasası ile ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.