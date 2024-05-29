Mardin'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Mardin\'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında 'Bisiklet Buluşması' etkinliği düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, üniversite kampüsünde bulunan velodromda bir araya gelerek sağlık için pedal çevirdi. Etkinlikte bisiklet kullanımının faydaları ve bisiklet yollarının artırılması konularına dikkat çekildi.

29.05.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de "Sağlığın İçin Pedalla Projesi" kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında "Bisiklet Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Üniversite kampüsünde bulunan velodromda bisikletleri ile bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar sağlık için pedal çevirdi.

MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Bora, gazetecilere, bisiklet etkinliği ile bir farkındalık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Pedal çevirmenin sağlığa faydalarına dikkat çekmek istediklerini ifade eden Bora, kentte bisiklet kullanımı da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Şehir içinde bisiklet yollarının artırılmasına ve bisiklet kullanımına yönelik bazı teşvikler yapılmasına yerel yönetimlerin öncelik vermesini istiyoruz." diyen Bora, etkinlik için kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve üniversite yönetimi ile bisiklet topluluğuna teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerinden Halil İbrahim Demir ise katılımcılara bisiklet kullanımının faydaları ile ilgili bilgi verdi.

Bünyamin Karaca da etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bisiklet sürmek çok faydalı. Dünyada hareketsizlikten kaynaklı sağlık sorunları var. Bisikletin doğaya da faydası var. Umarım herkes bisiklet kullanımına gereken önemi gösterir." dedi.

Kaynak: AA

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Spor, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement