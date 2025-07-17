Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankırı'ya nakledildi - Son Dakika
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Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankırı'ya nakledildi

17.07.2025 12:38
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1958 yılında şehit olduğu Mardin'de defnedilen Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya nakledildi.

1958 yılında şehit olduğu Mardin'de defnedilen Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya nakledildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrindeyken Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyü yakınlarında devriye sırasında çatışmada şehit olan Zamkı'nın cenazesi, o günün şartlarında memleketine getirilemeyerek aynı yerdeki mezarlıkta toprağa verildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Müsellim köyü nüfusuna kayıtlı Zamkı'nın yakınlarının girişimiyle cenazenin Çankırı'ya nakledilmesi kararlaştırıldı.

Şehit Zamkı'nın naaşı, Akdoğan köyündeki mezarı açılarak alınıp tabuta konuldu, ardından kara yolu ile Çankırı'ya getirildi.

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehit Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra memleketi Çankırı'da yeniden defnedildi.

Cenaze töreninin ardından Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, şehidin kardeşi Ali Zamkı'ya Türk bayrağını teslim etti.

Ali Zamkı, gazetecilere, ağabeyi şehit olduğunda kendisinin 5 yaşında olduğunu söyledi.

O günün şartlarında cenazenin memleketlerine getirilemediğini dile getiren Zamkı, "O zaman geç haberimiz oldu. Allah razı olsun, şehidimizi getirdiler buraya." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi gönüllüsü Okan Sütçüoğlu ise şehit Zamkı'nın sınırı geçmeye çalışan grupla çatışarak şehit olduğunu belirterek, "Ali amcamız bize ulaştı. Onu 2 yıl önce, 65 yıl aradan sonra abisiyle buluşturduk. Sağ olsun, Akdoğan Köyü Muhtarı Mahmut Sarıdağ'ın çok büyük emeği var. Ali amcamızın talebi olmuştu, biz kendisine yardımcı olduk. Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara yazılarımızı yazdık. Onlar da bize yardımcı oldu. Mardin ve Çankırı'daki tüm kurumların çok emeği var. Devletimiz her şeyi fazlasıyla yaptı. Kıymetli şehidimizi Çankırı Şehitliğimize defnetmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, şehit Zamkı'nın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankırı'ya nakledildi - Son Dakika

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