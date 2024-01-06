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Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 3 Kişi Yaralandı

Mardin'de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu kurşunların isabet ettiği yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

06.01.2024 - 17:35,
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MARDİN'de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Midyat kara yolu üzerindeki Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Ekim 2023'te Faysal Duva'nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.A., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin\'de Silahlı Kavga: 1\'i Ağır, 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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