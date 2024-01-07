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Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mardin\'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı
07.01.2024 - 12:09,
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MARDİN'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Ekim 2023'te Faysal Duva'nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Ahmet Acar, A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ahmet Acar, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, A.D. ve M. D.'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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