Mardin'de Silahlı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı
Artuklu'da Suriye uyruklu bir kadın, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde Suriye uyruklu C.K. (30), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan C.K. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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