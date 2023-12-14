Mardin\'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan 2 kardeş tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kaydı bulunan iki kardeş tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ- JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.E. ve kardeşi M.N.E, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.