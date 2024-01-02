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Mardin'de sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir kişinin sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca bulundu. Polis tarafından yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Mardin\'de sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, zanlı tutuklandı
02.01.2024 - 14:13,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi alınan tedbirler kapsamında şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

Bu sırada kaçmaya çalışan ve sırt çantasını bir apartmanın boşluğuna atan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Apartman boşluğuna atılan çantada, 2 kilo 490 gram esrar, uyuşturucu nitelikte 1000 hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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