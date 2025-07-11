Mardin\'de Sivrisinek İlaçlama Çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalleler ve mezralar, caddeler, sokak araları, bağ ve bahçeleri düzenli olarak ilaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkez Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi muhtarı Mehmet Erginoğlu, yapılan ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.