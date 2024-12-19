Mardin'de Sopalı Kavga: 5 Yaralı, 7 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Sopalı Kavga: 5 Yaralı, 7 Tutuklama

Mardin\'de Sopalı Kavga: 5 Yaralı, 7 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

19.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada da 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Sopalı Kavga: 5 Yaralı, 7 Tutuklama - Son Dakika

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