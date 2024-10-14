Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 7-13 Ekim'de çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "yağma" suçundan 13 yıl 9 ay ve "kaçakçılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
Yakalananlardan 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Suçlulara Operasyon: 13 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?