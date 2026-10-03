Mardin'de sürücülerin itfaiyeye fermuar sistemiyle yol verdiği anlar kameraya yansıdı

Mardin'de sürücülerin itfaiyeye fermuar sistemiyle yol verdiği anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını görünce sağa ve sola geçerek fermuar sistemiyle koridor açtı. Oluşan koridordan ilerleyen itfaiye ekibi vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı; o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Mardin'de sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar sistemiyle yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Mardin- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek fermuar sistemiyle yol açtı.
Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı.
Araçların itfaiye ekiplerine fermuar sistemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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