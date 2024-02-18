Mardin'de Taşlı Sopalı ve Silahlı Kavga: 17 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Taşlı Sopalı ve Silahlı Kavga: 17 Yaralı

Mardin\'de Taşlı Sopalı ve Silahlı Kavga: 17 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

18.02.2024 18:25  Güncelleme: 18:33
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 17 kişi yaralandı.

Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Jandarma, Mardin, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Taşlı Sopalı ve Silahlı Kavga: 17 Yaralı - Son Dakika
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