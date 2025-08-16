Mardin'de Taziye Yemekleri Kaldırılıyor

Mardin Müftüsü Enver Türkmen, taziye yemeklerinin kaldırılmasına ilişkin, "Mardin'de yüzde 90 oranında uygulanıyor." dedi.

Türkmen, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Taziyeevi'nde bir vatandaşın taziyesine katıldı.

Burada Kur'an okuyan Türkmen, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkmen, taziye yemeklerinin maddi durumu iyi olmayan aileler için büyük külfet oluşturduğunu belirtti.

Vatandaşların Valilik ve Müftülükten tazeyi yemeklerinin kaldırılması yönünde talepte bulunduklarını dile getiren Türkmen, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleriyle taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda çalışma başlattıklarını anımsattı.

Yaptıkları çalışmalar kapsamında taziyeevlerine "Taziyeevlerinde yemekler kaldırılmıştır" yazılı tabelalar yerleştirdiklerini ve taziyelerin başlangıç ve bitişiyle ilgili aldıkları kararları vatandaşlara duyurduklarını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Uygulama 3 ay önce başladı. Bu uygulama vatandaşların çoğu uymaktadır. Bize de bu konuda dua etmektedirler. Mardin'de yüzde 90 oranında (tazeyi yemeği verilmemesi) uygulanıyor. İnşallah Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki diğer illerimize de örnek olur."

Taziyeleri kabul eden İbrahim Sezer de taziyelerde yemeğin kaldırılması uygulamasının çok yerinde bir karar olduğunu ve memnun kaldıklarını söyledi.

Sezer, uygulamadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.