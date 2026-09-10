Mardin'de TEKNOFEST İKA Yarışması'nda 30 finalist takım zorlu parkurda mücadele ediyor - Son Dakika
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Mardin'de TEKNOFEST İKA Yarışması'nda 30 finalist takım zorlu parkurda mücadele ediyor

Mardin\'de TEKNOFEST İKA Yarışması\'nda 30 finalist takım zorlu parkurda mücadele ediyor
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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Kara Aracı Yarışması, Mardin'de ülkenin farklı bölgelerinden gelen 410 öğrenciden oluşan 30 finalist takımın katılımıyla sürüyor. Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayıp yüksek puan almak için yarışıyor.

Mardin'de TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'na katılan üniversite öğrencileri, tasarladıkları araçlarla zorlu parkurda mücadele ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde, Artuklu Fuar Alanı'nda dün başlayan organizasyon, ülkenin farklı bölgelerinden gelen 410 öğrenciden oluşan 30 finalist takımın katıldığı müsabakalarla sürüyor.

Geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla test sürüşü yapan gençler, testlerin ardından zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayıp yüksek puan almak için yarıştı.

ASELSAN Proje Yöneticisi ve İnsansız Kara Aracı Yarışması Sorumlusu Muhammet Hakan Horzum, AA muhabirine, yarışmaya farklı üniversitelerden öğrencilerin katıldığını söyledi.

Final yarışmasına 30 takımın davet edildiğini, öğrencilerin hazırladığı araçların zorlu parkurda heyecanlı yarışına şahit olduklarını ifade eden Horzum, "Pist oldukça zorlu. Profesyonel araçların bile yarışırken zorlanabileceğini, her etabı geçemeyebileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan öğrencilerimize zor bir görev verdik. Etabı tamamlayabilenler de oluyor, tamamlayamayanlar da. Sağlık olsun. Eksiklerini giderip sonraki yarışmalarımıza daha güçlü ve hazır şekilde katılarak pistleri tamamlayacaklardır." dedi.

Horzum, insansız hava, deniz ve kara araçlarının geleceğin teknolojileri arasında önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek, "Bu teknolojinin temelini bugünden atmak şart. Yarışmayla geleceğin önde teknolojilerinden olan insansız kara araçlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu alandaki ilgisinin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hüseyin Kartal da takım arkadaşlarıyla tasarladıkları aracın hem karada hem de denizde hareket edecek özellikte olduğunu belirtti.

Kartal, "Oldukça heyecanlıyız çünkü çok başarılı takımlar ve güzel araçlar var." dedi.

Adana'dan gelen takımın kaptanı Fatma Nur Güner ise geçen sene de yarışmaya katıldıklarını, bu organizasyonların kendilerine büyük bir deneyim kazandırdığını söyledi.

Güner, müsabakaların iyi geçtiğini anlatarak, "Etap zorluydu. Kayadan engeller ve dubalar vardı. Yine de üstesinden geldik. Zorlukların bizi geliştirdiğine inanıyorum. ASELSAN ve HAVELSAN'ın mevcut insansız kara araçlarını örnek alıyoruz. Yazdığımız algoritmalar, ürettiğimiz kartlar ve mekanik parçalarla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yarışma, yarın müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de TEKNOFEST İKA Yarışması'nda 30 finalist takım zorlu parkurda mücadele ediyor - Son Dakika

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