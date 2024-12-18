Mardin'de TIR Şoförleri Arasında Yol Verme Kavgası - Son Dakika
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Mardin'de TIR Şoförleri Arasında Yol Verme Kavgası

Mardin\'de TIR Şoförleri Arasında Yol Verme Kavgası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 TIR şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

18.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 TIR şoförünün, 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Uluslararası İpekyolu üzerindeki Derik Kavşağı'nda meydana geldi. Irak'a yük taşımacılığı yapan 2 TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücüler, TIR'larını durdurup kavga etti. Şoförlerden biri diğerine demir çubukla saldırdı. Diğer sürücüler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de TIR Şoförleri Arasında Yol Verme Kavgası - Son Dakika

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