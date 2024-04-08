Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dicle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.N.O'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Roman vatandaşlarının temsilcilerini kabul ederek, geniş çaplı bir Hıdırellez kutlaması yapılması ve Edirne Kakava Şenliklerine katılım konusunu kararlaştırdı.
Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirilip insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu söyledi.
Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?