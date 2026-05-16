Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ömerli Devlet Hastanesine kaldırılan T.A. kurtarılamadı.??????
