Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Artuklu- Kızıltepe kara yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 PH 013 plakalı otomobil ile 63 AHN 377 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.Ü. (70), Z.Ü. (10), A.Ü. (55) ve İ.Ü. (55) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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