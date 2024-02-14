Mardin'de trafik kazası: 5 genç yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazası: 5 genç yaralandı

Mardin\'de trafik kazası: 5 genç yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.02.2024 14:23
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 ACF 376 plakalı otomobil, Yeşilli Ömerli kara yolu Bahçebaşı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada A.Y. (21), A.G. (22), B.K. (20), F.Ç. (20) ve M.Y.E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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