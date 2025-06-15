Mardin\'de Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

MARDİN'de takla atan otomobilden tarlaya fırlayan Yunus Emre Kösen (17) hayatını kaybetti, sürücü Ali Adın (19) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesaire alanı yakınlarında meydana geldi. Ali Adın'ın kontrolünü yitirdiği 01 ACK 407 plakalı otomobil, takla attı. Otomobildeki Yunus Emre Kösen, araçtan fırlayarak tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kösen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adın ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Kösen'in cenazesi ise, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Ali Adın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.