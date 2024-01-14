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Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir çocuk kurtarılamadı.

Mardin\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
14.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:04
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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Artuklu Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih K. (40), Atiye Gülsüm K. (31), Beren Nisa K. (10) ile Aysima K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Beren Nisa K, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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