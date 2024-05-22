Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin\'de seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

22.05.2024 16:13
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

M.E.D. isimli çocuk, ilçeye bağlı Örencik köyünde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki traktörden düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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