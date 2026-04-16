Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 35 kilogram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.