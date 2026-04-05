Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 477,09 gram esrar, 27,50 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.