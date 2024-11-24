Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Madde Ele Geçirildi

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Madde Ele Geçirildi

Nusaybin'de polisin durdurduğu araçta 45 kilo 235 gram metamfetamin ve 10 kilo 965 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

24.11.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 45 kilo 235 gram metamfetamin, 10 kilo 965 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Bir süre takip edilen araç ekiplerce durduruldu. Yapılan aramada 45 kilo 235 gram metamfetamin, 10 kilo 965 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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