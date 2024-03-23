Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç Mardin kent merkezinde durdurularak arandı.
Aramada, 1 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan bir şüphelinin ikametinde ve iş yerindeki aramada da, 2,42 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik felç oldu. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucunda araçlar hasar gördü ve trafik bir süreliğine kapanmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan ile oynanan hazırlık maçını Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi. A Milli Futbol Takımı, Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan'a hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler hakkında sohbet toplantıları gerçekleştirdi.
Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen tasavvuf sohbetleri ve sema öğretimi ile ilgilenenler, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği hücrelerde eğitim alıyor. Dernek üyeleri ayrıca Konya'ya giderek Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor ve manevi kişilerin nasıl ziyaret edileceğini öğreniyor. Tasavvuf eğitimine internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Çelik, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını, okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve toplumun kültürel zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin gelecek nesillere bilgi aktarımında köprü vazifesi gördüğünü ve yeni nesillerin okuyan, araştıran, bilim üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çelik, Kütüphaneler Haftası'nı kutlayarak kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 52 bin sigara filtresi, 12 bin bandrolsüz makaron ve 80 kilogram tütün ele geçirildi.
Van'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik 'meslek tanıtım günleri' etkinliği düzenlendi. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana 150 bin kişinin bu etkinliklerden yararlandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise globalleşen dünyada mesleklerdeki değişime ayak uyduranların fark oluşturacağını vurguladı. Program, meslek tanıtımlarının yapılmasıyla sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?